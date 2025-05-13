أمين الفتوى: لا يوجد مانع شرعي من استخدام وسائل منع الحمل ولكن بشرط

كتب - علي شبل:

أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، رأي الشرع في استخدام موانع الحمل بين الأزواج، وهل هي جائزة أم حرمها الشرع.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد مانع شرعي من استخدام وسائل منع الحمل إذا كانت متوافقة مع المشورة الطبية.

وأضاف عثمان: «لا حرج في استخدام الوسائل التي يحددها الطبيب، بشرط أن تكون مناسبة لصحة المرأة ولا تسبب أي ضرر، وهذا يعود إلى تقييم الطبيب المعالج الذي يحدد الأفضل لحالتها الصحية».

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