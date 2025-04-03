هل يجوز العمل في البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمل في أي إدارة من إدارات البنك جائز، مؤكدًا أن البنوك أصبحت جزءًا أساسيًا من اقتصاد الدول.

وأضاف عثمان خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": لا يوجد شيء اسمه عدم العمل في البنوك، فهي مؤسسات مالية يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، وتُصرف منها المرتبات، فليس صحيحًا أن يتحجر الفكر في هذا الأمر.

وأكد على ضرورة تصحيح المفاهيم المتعلقة بالعمل في البنوك، مشددًا على أن الأصل في المعاملات المالية هو الجواز، ما لم يثبت العكس بدليل شرعي واضح.



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