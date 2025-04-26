أمين الفتوى يكشف عن تصرف بين الزوجين منهي عنه شرعًا حتى لو كان من باب المزاح (فيديو)

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن أمور منهي عنها شرعًا بين الزوجين حتى لو كانت من باب المزاح، مشيرًا إلى أن منها تبادل السب والشتم، حيث أكد أنه يجب أن تقوم أي علاقة زوجية على الكمال والاحترام المتبادل؛ لأن هذا الأمر ينعكس على الأطفال أيضًا.

وأوضح كمال، خلال برنامج "فتاوى الناس"، مع الإعلامية زينب سعد الدين عبر قناة الناس، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يرشدنا دائمًا إلى مكارم الأخلاق، مستندًا إلى الحديث النبوي: "إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون".

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمعاشرة الطيبة، موجهًا نصيحته بضرورة احترام الآخر في العلاقات الزوجية، حتى لو على سبيل المزاح.



اقرأ أيضًا:

هل فيها شبهة ربا؟.. الإفتاء حكم شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك

ترتدي النقاب وخلعته.. فهل ارتكبت معصية؟.. رد قاطع من أمين الفتوى (فيديو)

قلت لزوجتي أنت طالق ولم أكن أقصد الطلاق فهل يقع؟.. عالم أزهري يجيب

الإفتاء توضح حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم: هل يجب عليه إعادة الصلاة؟