صلاة العيد.. كيفيتها وصيغة التكبيرات وهل يشترط سماع الخطبة لصحة الصلاة؟

كـتب- علي شبل:

تعلن دار الإفتاء المصرية استطلاع رؤية هلال شهر شوال، بعد صلاة المغرب اليوم السبت، وحسب توقعات مركز البحوث الفلكية ومعهد الفلك، فإن أول شوال 1446 وأيام عيد الفطر المبارك سيكون غدا الأحد الموافق 30 مارس 2025.

ومع قرب إعلان رؤية العيد، ازداد بحث كثير من المصريين عن كيفية أداء صلاة عيد الفطر، وصيغة التكبيرات وهل يشترط سماع الخطبة لصحة الصلاة؟

أسئلة شرعية مهمة، يرصد مصراوي الرأي الشرعي فيها، وفق جهات الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف:

حكم صلاة العيد

أما حكم صلاة العيد فهي سُنة مؤكدة، كما هو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالصلاة في قوله تعالى "قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى" أنها صلاة عيد الفطر، وفي قوله تعالى "فصل لربك وانحر" أنها صلاة عيد الأضحى.

شروط صلاة العيد

وأكدت لجان الفتوى الشرعية بدار الإفتاء والأزهر الشريف أنه يُشترط لصلاة العيد ما يشترط لبقية الصلوات من طهارة وستر عورة واستقبال قبلة، وأن تؤدى في الوقت، ووقتها يبدأ من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة وينتهي بقبل صلاة الظهر بثلث ساعة.

هل لها أذان وإقامة؟

وأكد الفقهاء أنه لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، فقد روى مسلم عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ».

كيفية أدائها وحكم اشتراك سماع الخطبة

أما كيفيتها، فهي ركعتان بعد تكبيرة الإحرام يكبر سبعًا في الركعة الأولى، وخمسًا في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية.

أما الصلاة دون الخطبة، فأوضح فقهاء أن الخطبة ليست شرطًا لصحة الصلاة.

تكبيرات العيد

أما التكبير فهو سُنَّة عند جمهور الفقهاء، وبالنسبة لصيغة التكبير فلم يرد شيء بخصوصها في السنَّة المطهَّرة، وتؤكد دار الإفتاء المصرية أن الأمر فيه على السَّعة، وينبغي في الأمور المختلَف فيها ألَّا يُنكِر فيها أحدٌ على أحد، وأن تُترك المذاهبُ الفقهية الموجودة في كل قرية من القرى أو قُطر من الأقطار على ما هي عليه ما دامت لا تخالف نصوص الشرع الشريف.

يذكر أن صيغة تكبيرات المصريين مأخوذة من ألفاظ التكبير عند الشافعية، وهي الصيغة التالية:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعزَّ جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

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