ملتقى "رمضانيات نسائية" بالأزهر يوضح دور المسجد ومكانته في الإسلام

مصراوي:

عقد الجامع الأزهر الملتقى اليومي"رمضانيات نسائية" تحت عنوان "المساجد ودورها في الإسلام"، وذلك بحضور د. سوسن الهدهد، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر، ود. نورا عبد الفضيل، عضو مركز الفتوى الإلكترونية، وأدارت الندوة د. سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر.

استهلت د. سوسن الهدهد، حديثها ببيان أهمية المساجد في نشر الإسلام وتوعية المسلمين، وقد شهد الله عز وجل لمن يعمر المساجد بالإيمان، واهتم الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد أول قدومه للمدينة، وقد تنوعت أدوار المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين التعليم والتثقيف والقيادة، ومأوى للمحتاجين، ومكانا يلجأ إليه من ضاقت نفسه، ودارًا للفتوى ومحكمةً للقضاء، ومقرًا للشورى والبِيَع العامة للخليفة، كالبيعة العامة لأبي بكر رضي الله عنه، وكانت المساجد أفضل مركزًا لتربية النفوس، وتهذيب الأطفال وتأهيلهم تأهيلا دينيا سليما.

من جانبها بينت د نورا عبد الفضيل، الفوائد الاجتماعية للمسجد، ومنها: تقوية العلاقات بين المسلمين، وتعزيز التعاون المجتمعي، والشعور بالهوية الإسلامية، موضحة مكانة الجامع الأزهر ودوره في نشر وسطية الإسلام، كما ذَكَّرَتْ بآداب المسجد من الطهارة والاستقبال بالسلام والهدوء والسكينة والتواضع والخضوع وعدم التكبر أو الافتخار.

وأضافت عضو مركز الفتوى الإلكترونية: لقد أثنى الله سبحانه تعالى على عُمّار المساجد بالإيمان والعمل الصالح، وزكاهم بالهداية، وعمارة المساجد تكون ببنائها، وتنظيفها، وفرشها، وإنارتها، كما تكون بالصلاة فيها، وكثرة التردد عليها لحضور الجماعات، وتعلم العلوم النافعة وتعليمها، وسائر أنواع الطاعات.

من جانبها أوضحت د. سناء السيد، أن للمساجد في الإسلام مكانة رفيعة ومنزلة عالية فهي رحاب طاهرة نقيَّة، ورياض تحفُّها الملائكة ويُحيطها ربُّ العزَّة، فالمساجد موطن المناجاة واللقاء، وهي ملتقى الطُّمَأْنينة والهناء، قال رسولُ الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: "المسجد بيت كل تقيّ" وقد أثاب الله بالحسنات والدَّرجات مَن يقصدها فالمسلم وهو في المسجد في ضيافة أكرم الأكرمين، وعلى المؤمن أن يتهيَّأ له بما يناسبُ مكانتَه فيأت فرحا بلقاء ربِّه، ويأت متزيِّنًا نظيفًا طاعة لأمر الله ، قال تبارك وتعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾.

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