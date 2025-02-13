دعاء ليلة النصف من شعبان.. وهذا موعدها

كتب-محمد قادوس:

ليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة تحولت فيها قبلة المسلمين الأولى من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وتبدأ من مغرب اليوم الخميس 14شعبان 1446هـ الموافق 13-2-2025م وتنتهي فجر الأحد 15 شعبان 1446 هـ الموافق 14-2-2025م

وحول مشروعية الدعاء في ليلة النصف من شعبان، وهل هو جائز شرعًا أم يدخل في إطار البدع المستحدثة في الدين، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن تلاوة الدعاء وتخصيص ليلة النصف من شعبان به أمرٌ حسنٌ لا حرج فيه ولا منع؛ فذكر الله تعالى والثناء عليه والتوجه إليه بالدعاء كل ذلك مشروع؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ»، ثم قرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾. رواه الترمذي.

وكانت الإفتاء قد نشرت في وقت سابق، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، دعاء صالحا في ليلة النصف من شعبان، وهذه صيغته:

اقرأ ايضًا

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟

منها قراءة آيات السكينة.. 5 نصائح لعلاج الاكتئاب ينصح بها رمضان عبدالرازق

هل يجب قضاء الصلوات الفائتة وكيف نقضيها؟.. وأمين الفتوى يقدم نصيحة عملية

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم صلة الرحم لأهل الزوج