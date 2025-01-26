هل إذا أخرجت صدقة من مال زوجي دون علمه أكون آثمة؟.. عالم أزهري يكشف عن شرطين

كتب - علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه الإسلامي وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون علمه، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من سيدة تقول فى رسالتها: أنا زوجة لا أعمل ويأتيني سائل أو سائلة لطلب صدقة فهل إذا اخرجتها من مال زوجي وبدون علمه أكون آثمة؟

وفي رده، قال العالم الأزهري: أولا يجب التنبيه إلى أمر مهم هو أن الزوج إذا صدر منه نهى صريح ومباشر للزوجة بعدم التصدق من ماله فيجب على الزوجة الالتزام بهذا النهى ولا تخالفه سواء كانت ما تتصدق به قليلا او كثيرا.

ثاني الأمور المهمة أن الصدقة إذا كانت كبيرة عرفا تضر بمال الزوج فلا يجوز للزوجة ذلك.

وأوضح لاشين في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قائلًا: في غير ما ذكرنا من نهي الزوج زوجته بعدم التصدق، من ماله وإن قل وفي غير ما إذا كانت الصدقة التي أخرجتها الزوجة من مال الزوج كبيرة، وجد رأيان في الفقه الإسلامي في مشروعية تصدق الزوجة من مال زوجها من عدمه.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر: أقتصر منهما على الرأي الراجح في نظري فأقول:

يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها فى الحدود التى ذكرناها للأدلة الآتية:

١- روى الشيخان في صحيحيهما: (البخاري و مسلم) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( إذا انفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة (اي كانت الصدقة قليلة) كان لها اجرها و له (اي للزوج) مثله بما كسب، ولها بما انفقت، وللخازن مثل ذلك من غير ان ينتقص من اجورهم شيء).

و الحديث لم يشترط إذن الزوج حتى تتصدق الزوجه، فهو عام فيظل على عمومه ما لم يرد له مخصص.

٢- روى الشيخان في صحيحيهما: (البخارى و مسلم) عن اسماء رضي الله عنها انها جاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ليس لى شيئ الا ما ادخل على الزبير (ليس لي مال) فهل علي جناح ان ارضخ (اتصدق) مما يدخل علي؟ فقال لها:( ارضخي ما استطعت (تصدقي) ولا توعي فيوعي الله عليك).

٣- جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كل (عالة) على ازواجنا و أبائنا فما يحل لنا من اموالهم؟، قال:(الرطب تأكلينه و تهدينه). رواه أبو داود في سننه

و بناء على ما سبق يقول الدكتور عطية لاشين للسائله:

لا إثم عليك إذا تصدقت من مال زوجك صدقة ليس مبالغا فيها ما لم يكن قد نهاك عن ذلك نهى صريح.. والله أعلم.

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