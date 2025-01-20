بالفيديو| أمين الفتوى يحسم حكم صلاة المرأة وقدمها مكشوفة.. هل تبطل صلاتها؟

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن الرأي الشرعي في صلاة المرأة وقدميها مكشوفتين، وهل تصح الصلاة أم تبطل في تلك الحالة.

وفي رده على سؤال من سيدة بشأن حكم صلاتها وقدميها مكشوفة، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء إن مسألة كشف القدمين للمرأة في الصلاة هي من القضايا التي اختلف فيها الفقهاء.

وأوضح وسام، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الحجاب في الإسلام يُقصد به ستر جميع الجسم ما عدا الوجه والكفين، لكن اختلف الفقهاء حول ما إذا كان يجب على المرأة ستر قدميها أم لا.

وأضاف: "جمهور الفقهاء يرون أن المرأة يجب عليها ستر قدميها، بينما بعض الفقهاء، ومنهم الإمام أبو حنيفة، قالوا إنه يجوز للمرأة كشف قدميها في حالات معينة، بما في ذلك الضرورة في بعض المواقف".

وأكد أن مسألة كشف القدمين سواء في الصلاة أو خارجها تُعتبر من المسائل التي تحتمل الاختلاف، موضحا أن المرأة إذا كانت قد كشفت قدميها في الصلاة أو في غيرها فلا شيء عليها، وصلاتها صحيحة ولا حرج عليها.

وشدد أمين الفتوى على أن الجدل المثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول "القدم المكشوفة" ودخول النار أو الجنة بسببها هو "كلام غير صحيح" ولا يجوز نشره، مؤكدا أن ديننا الحنيف لا يحمل الحرج على الناس في هذه الأمور، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج".





هل تجوز صلاة المرأة بالبنطلون وعليه بلوزة طويلة؟

سؤال في السياق نفسه، كان قد تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتاوى الالكترونية بالدار موضحة أنه من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ لافتة، في فتواها السابقة، إلى أنه يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح": [وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما في "الحلبي"] اهـ.

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