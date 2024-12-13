هدايا المولود حق شرعي للأم أم الأب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى (فيديو)

كـتب- علي شبل:

تلقى الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، بدار الافتاء المصرية، سؤالًا حول حكم هدايا المولود، وهل هي حق شرعي له يجب الحفاظ عليه حتى يكبر، أم هي حق لوالديه يجوز لهما التصرف فيه.

في رده، قال عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس: إن "ما يعطَى للمولود على سبيل الهدايا فهو ملك للصغير، ومن يأخذ منها اختلف عليه العلماء، فمنهم من قال يأخذ منها الأبوان، وهناك من قال يأخذ منها الوالد فقط، لأنه هو الولي على الصغير وماله، والنبي قال: "أنت ومالك لأبيك".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هناك من ساوى في تصرف الوالدين في الهدايا التي يحصل عليها الصغير، وهناك من قال الوالد فقط هو الذي يتصرف، وهذا إذا كانت هناك محافظة على مال الصغير أو كان الأب في حاجة إليه، ويجوز للأب والأم، ولكن قوة الأب في الأخذ أولى".





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