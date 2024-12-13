لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

هدايا المولود حق شرعي للأم أم الأب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى (فيديو)

09:28 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كـتب- علي شبل:

تلقى الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، بدار الافتاء المصرية، سؤالًا حول حكم هدايا المولود، وهل هي حق شرعي له يجب الحفاظ عليه حتى يكبر، أم هي حق لوالديه يجوز لهما التصرف فيه.

في رده، قال عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس: إن "ما يعطَى للمولود على سبيل الهدايا فهو ملك للصغير، ومن يأخذ منها اختلف عليه العلماء، فمنهم من قال يأخذ منها الأبوان، وهناك من قال يأخذ منها الوالد فقط، لأنه هو الولي على الصغير وماله، والنبي قال: "أنت ومالك لأبيك".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن هناك من ساوى في تصرف الوالدين في الهدايا التي يحصل عليها الصغير، وهناك من قال الوالد فقط هو الذي يتصرف، وهذا إذا كانت هناك محافظة على مال الصغير أو كان الأب في حاجة إليه، ويجوز للأب والأم، ولكن قوة الأب في الأخذ أولى".


اقرأ أيضًا:
صليت في الركعة الأولى بسورة الناس ماذا أقرأ في الثانية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هدايا المولود عويضة عثمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أمطار ورياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس السبت بدرجات الحرارة
أول إجراء من النيابة فى واقعة الطالبة "صباح" ضحية التنمر بالقليوبية