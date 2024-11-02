حكم الزواج بأخرى دون عذر واضح؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب- محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى، بدار الافتاء المصرية، سؤالاً من متصلة قالت: "صديقتى زوجها يريد أن يتزوج عليها رغم أنها على قدر من الجمال، فما حكم الزواج بأخرى دون عذر واضح؟

وقال أمين الفتوى، أن هذا مدخل لخراب البيت، لأنه طالما الله أعطاك بيت مستقر وأولاد وزوجة جميلة، وتملأ عينك، فأقنع بما رزقك الله، ونحن فى وقت صعب.

وتساءل أمين الفتوى: من لديه عقل يعدل بين زوجين؟ فبعض الناس لديهم طفلين ومشغولين عنهم ولا يستطيعون تربيتهم.

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية" الناس": انه قد يلجأ الزوج للزواج مرة أخرى عندما تكون الزوجة مريضة لا تستطيع القيام بواجبات البيت وغيرها من الأمور الكثيرة، ولكن إذا كنت أنت تريد ذلك وأن الشرع حلل الزواج بأخرى فهذا صحيح، ولكن عند الضرورة لذلك، مستشهداً في ذلك بقول الله-تعالى-" فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا".

وأوضح أمين الفتوى، أنه مجرد الخوف يأتى فى ظنى أنى لن أعدل فلا تقدم على الزواج بأخرى.