ما الفرق بين نار التنقية ونار الخلود يوم القيامة

كتب- محمد قادوس:

أوضح الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، الفرق بين نار التنقية ونار الخلود يوم القيامة، قائلا:" هناك إناس من أهل النار سيدخلون النار للتنقية ويؤل بعد ذلك بهم الحال إلى الجنة، لأن الله لا يريد رحمة إلا لأهل الإيمان".

وقال العالم الأزهري، انه يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان، فالإيمان مانع من الخلود فى النار، لكن الكفر مانع من الخروج من النار فيخلد فيها، فنار الخلود هى للكفار.

وأضاف جبر خلال لقائه ببرنامج "اعرف نبيك" المذاع على قناة" الناس": أن هناك بعض المؤمنين يدخلون النار بسبب أن عملهم كان فيه نوعا من الفساد والمعاصى، ليتم تنقيتهم من هذه المعاصى، فيخرجهم الله بالتدريج، كما جعل الله نار مخصوصة للمؤمن العاصى، غير نار الكافر.