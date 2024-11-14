أستاذ بالأزهر: علموا أولادكم ترشيد الاستهلاك مهما كنتم أغنياء

كتب-محمد قادوس:

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن مسألة الاعتدال في المصروفات ليست مسؤولية الأفراد فقط، بل مسؤولية المجتمع بأسره، مؤكداً أن الله-سبحانه وتعالى-سيسألنا عن كيفية تصرفنا في نعمه، من أين اكتسبناها وفيما أنفقناها.

وأضاف القصبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت"، المذاع على قناة" الناس": يجب أن تكون الأسرة وبالذات الأم قادرة على تنظيم ميزانيتها بحكمة، لافتا إلى أن المسألة ليست في كثرة المال أو قلة المال، بل في كيفية إدارة المال واستخدامه في ما ينفع الأسرة والمجتمع، فالمبالغة في الإنفاق والإسراف قد تؤدي إلى تبذير النعم، الذي نهانا الله عنه، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى-في سورة الاسراء،" إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ".

وأوضح الأستاذ بالأزهر من المهم أن يدرك الجميع، خاصة الأمهات، أن المال في البيت ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتحقيق احتياجات الحياة الأساسية.

وشدد: على ضرورة الحفاظ على النعم من الإسراف، وأن شكر النعمة لا يتم بالكلام فقط، بل من خلال الحفاظ عليها واستخدامها في ما يرضي الله.

كما أشار إلى أن الأطفال يتعلمون من سلوكيات الوالدين، فإذا كان الأب أو الأم مسرفين، فلن يتوقعوا من أبنائهم أن يكونوا حذرين في إنفاقهم، مضيفا: "الأبناء بحاجة إلى قدوة صادقة، وإذا كان الوالدان يتصرفان بحكمة في مصروفاتهم، فإنهم بذلك يعطون أبناءهم درساً مهماً في التعامل مع المال بشكل معتدل".

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