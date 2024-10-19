هبة عوف تحذر من قول "لا حول الله يا رب"

كتب- محمد قادوس:

حذرت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، من استخدام عبارة "لا حول الله يا رب"، لافتة إلى أن هذا القول يعد خطأً شرعيًا ولا يجوز قوله، حيث يتضمن هذا التعبير نفي القدرة أو الحول عن الله سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء.

وأكدت الدكتورة هبة عوف، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، أن التعبير الصحيح هو "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، والذي يعتبر من الأذكار الواردة في السنة النبوية الشريفة، مشيرة إلى أن هذا الذكر يعبر عن التسليم بقدرة الله على تغيير الأحوال ورفع المشكلات.

كما أوضحت أن الفرق بين القولين كبير؛ إذ يحمل الأول سوء تعبير، بينما يعبر الثاني عن التوكل التام على الله والاعتراف بأن الإنسان لا يملك القوة ولا القدرة إلا بإرادة الله.