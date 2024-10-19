إعلان

هبة عوف تحذر من قول "لا حول الله يا رب"

12:08 م السبت 19 أكتوبر 2024

الدكتورة هبة عوف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد قادوس:

حذرت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، من استخدام عبارة "لا حول الله يا رب"، لافتة إلى أن هذا القول يعد خطأً شرعيًا ولا يجوز قوله، حيث يتضمن هذا التعبير نفي القدرة أو الحول عن الله سبحانه وتعالى، وهو القادر على كل شيء.

وأكدت الدكتورة هبة عوف، خلال تصريحات خاصة لمصراوى، أن التعبير الصحيح هو "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، والذي يعتبر من الأذكار الواردة في السنة النبوية الشريفة، مشيرة إلى أن هذا الذكر يعبر عن التسليم بقدرة الله على تغيير الأحوال ورفع المشكلات.

كما أوضحت أن الفرق بين القولين كبير؛ إذ يحمل الأول سوء تعبير، بينما يعبر الثاني عن التوكل التام على الله والاعتراف بأن الإنسان لا يملك القوة ولا القدرة إلا بإرادة الله.

الدكتورة هبة عوف لا حول الله يا رب الأذكار السنة النبوية الشريفة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمين الفتوى: افعل الخير ولا تجعل أمورك متوقفة على النذر

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)