‏بالصور| أول ‎خطيب عربي منذ 50 عاماً.. الحذيفي يعتلي منبر ‎جامع الاستقلال بإندونيسيا

كـتب- علي شبل:

بحضور أكثر من 150 ألف مصلٍّ، ‏اعتلى الشيخ ‎الدكتور أحمد الحذيفي، إمام وخطيب ‎المسجد النبوي الشريف، منبر خطبة الجمعة اليوم بجامع الاستقلال في ‎إندونيسيا.

تأتي هذه الخطبة ضمن برنامج "زيارات أئمة الحرمين الشريفين" الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية السعودية بالتنسيق مع جهات حكومية عدة. وتعد هذه الزيارة حدثاً تاريخياً، حيث إن الحذيفي هو أول خطيب عربي يعتلي منبر الجامع منذ 50 عاماً.

بدأ الحذيفي خطبته بالحديث عن فضائل الإسلام كدين الرحمة والعدل، مشيراً إلى أنه الدين الذي يهدف إلى إعلاء القيم الإنسانية والسمو بالنفس البشرية عن النزاعات والفرقة. ودعا الحذيفي المصلين إلى التمسك بالوسطية والاعتدال في دينهم.

وأشار إلى أن الكمال الإنساني يتحقق من خلال توازن النفس والعقل والروح، مستنداً إلى الشريعة التي توفر هذا التوازن بين متطلبات الإنسان الجسدية والروحية.

تعتبر هذه الخطبة الأولى باللغة العربية في الجامع منذ نصف قرن، وتبرز مكانة المملكة العربية السعودية وعلمائها لدى الحكومة والشعب الإندونيسي.

يذكر أن مسجد الاستقلال، في جاكارتا، بإندونيسيا المسجد الأكبر في جنوب شرق آسيا. ويعتبر المسجد الذي يقع في ساحة مارديكا في العاصمة الإندونيسية أحد أكبر المساجد في جنوب شرق آسيا بطرازه المعماري، حيث يتميز بتعدد طوابقه الضخمة وساحاته الخارجية الواسعة.

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