موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأحد 16 نوفمبر.. ومن صالح الدعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

01:15 ص 16/11/2025

موعد أذان الفجر

مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكرا كان أو أنثى، لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

حرصا على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم "مصراوي" مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأحد، الموافق 16 نوفمبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر اليوم مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 16 نوفمبر: في تمام الساعة 4:51 صباحا، حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 16 نوفمبر:

- الفجر 4:51 ص.

- الشروق 6:21 ص.

- الظُّهْرِ 11:40 ص.

- العصر 2:38 م.

- المغرب 4:58 م.

- العشاء 6:19 م.

من صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

جاء في صحيح مسلم عن الْبَرَاءِ ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.

كذلك حديث: من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، بعدما يصلي الغداة عشر مرات، كتب الله عز وجل له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكن له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل، فإن قالها حين يمسي كان له مثل ذلك، وكن له حجابًا من الشيطان حتى يصبح. أخرجه الخطيب، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

