ما حكم استخدام الماء المستعمل في الوضوء للاغتسال من الجنابة؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب - علي شبل:

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الماء المستعمل هو الماء الذي تم استخدامه في رفع الحدث مثل الوضوء أو الغسل، حيث يصبح الماء مستعملاً بعد استخدامه في هذا الغرض.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، أن العلماء اختلفوا في حكم استخدام الماء المستعمل في رفع الحدث مرة أخرى، فالبعض يرى أن الماء المستعمل لا يصلح لرفع الحدث مرة أخرى رغم أنه طاهر، لأنه استخدم في رفع الحدث بالفعل، أما البعض الآخر فيرى أنه يمكن استخدامه مرة أخرى إذا كان الماء طاهراً ولم يتغير.

وأوضح أن الفقهاء قد اختلفوا حول هذه المسألة، ولكن في النهاية، "ليس هناك حرج في استخدام الماء المستعمل إذا كانت الحالة تسمح بذلك"، مشيراً إلى أن فتوى الشريعة الإسلامية تأخذ في الاعتبار التيسير على المسلمين وعدم تشديد الأمور عليهم."

وأضاف: "إذا قمت باستخدام ماء من إناء للوضوء، فهذا لا يعني أن باقي الماء في الإناء يصبح مستعملًا، بل يمكن استخدامه مجددًا إذا لم يتغير أو يتأثر، من حيث الفتوى، إذا كانت الصلاة تتم باستخدام ماء طاهر ولم يطرأ عليه تغير، فإن الصلاة تعتبر صحيحة".

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