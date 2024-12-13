هل خروج الدم بسبب جرح يُفسد الوضوء؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

كـتب- علي شبل:

هل خروج الدم من الجسم بسبب جرح يُفسد الوضوء؟.. سؤال تلقاه وأجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مستشهدا في رده بأن الصحابة كانوا يحاربون وكانوا يدخلون الغزوات ولا شك أن هناك ضربا بالسيوف والرماح خلال تلك المعارك.

وقال عثمان، خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع عبر فضائية “الناس”، إن الصحابة كانوا يصلون بالملابس التي بها دم نتيجة المشاركة فى الغزوات، وبالتالي فالحديث عن أن خروج الدم من الجسم يفسد الوضوء ليس صحيحا بشرط ألا يكون هذا الدم نجسًا.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "ولو كان فيه جرح أو دم بسببه فهو ليس نجساً وهذا لا يفسد الوضوء.. والدم إذا خرج من أحد السبيلين يفسد الوضوء.. أما الدم نتيجة الجروح فهذا ليس بنجس".





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