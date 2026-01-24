أشياء لن تصدقها في منازل المشاهير.. رفاهية وغرائب ستدهشك

بين البحر والكهوف.. أغرب 4 أماكن سياحية على كوكب الأرض

تتميز منازل المشاهير بعالمها الخاص، حيث تجمع بين الغرائب والرفاهيات التي تدهش الزوار وتعكس شخصيات أصحابها.

من قصور مخصصة للحيوانات الأليفة إلى حدائق مائية فخمة، إليكم أبرز المقتنيات والتصاميم الغريبة في منازل المشاهير حول العالم، بحسب موقع "mamamia".

قصر للكلاب في منزل باريس هيلتون

لدى الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية باريس هيلتون قصر صغير على الطراز الإسباني مخصص لكلابها فقط، ويضم طابقين مجهزين بالتكييف والتدفئة وأثاث مصمم من قبل مهندس ديكور.

حبها الشديد لكلابها دفعها لتوفير رفاهية كبيرة لهم، مع كل وسائل الراحة كما لو كانوا أفرادا من العائلة.

ديتا فون تيز والحيوانات المحنطة

تمتلك الممثلة الأمريكية ديتا فون تيز في منزلها مجموعة غريبة من الحيوانات المحنطة لحماية بعض الأنواع من الانقراض، تشمل أنثى أوز وأرنب يرتدي معطفًا، إضافة إلى نعامة وطائر الدراج المزخرف بعقد من اللؤلؤ، هذا الشكل الغريب في الديكور يراه البعض مميزا، بينما يراه آخرون مرعبا.

يولاندا حديد وثلاجتها الزجاجية

اختارت مصممة وعارضة الأزياء الهولندية يولاندا حديد ثلاجة زجاجية فريدة، صممت وفق فكرة راودتها قبل النوم، وطلبت من مصمم تنفيذها.

هذه الثلاجة تسمح لها برؤية كل محتوياتها دون الحاجة لفتحها باستمرار، ما يساعدها على الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتابعة الطعام بشكل مستمر.

قطعة العلكة الثمينة في منزل أديل

تحتفظ المغنية أديل بعلكة كانت ملك الفنانة سيلين ديون كتذكار، رغم أن العلكة أصبحت رمادية اللون، إلا أنها تظل ذكرى ثمينة لا ترغب في الاستغناء عنها أبدا.

جوني ديب وهياكل الحمام

يمتلك الممثل الأمريكي جوني ديب مجموعة غريبة من الهياكل العظمية الخاصة بالحمام، إضافة إلى مجموعته من الخفافيش والحشرات، كما يحتفظ بأطراف اصطناعية حادة من فيلم "إدوارد ذو الأيدي المقصية" ومقتنيات شخصية للكاتب جاك كيرواك، مثل المخطوطات الأصلية والسترات والرسائل، ما يعكس اهتمامه بالفن والأغراض النادرة.

سيلين ديون وحديقتها المائية

يضم منزل المغنية الكندية سيلين ديون في جزيرة جوبيتر بفلوريدا منتزها مائيا فخما بتكلفة 20 مليون دولار، يشمل منزلقين مائيين، وحوضي سباحة، ونهرا اصطناعيا.

استخدام سيلين الكبير لمياه المنطقة أثار غضب الجيران، واضطرت لحفر ستة آبار لتأمين احتياجات المياه.