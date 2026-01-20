القدر يبتسم لها.. فرص غير متوقعة تنتظر 3 أبراج مع حركة القمر

تؤثر تحركات القمر وعلاقته بكواكب أخرى مثل المشتري على تدفق الحظ والفرص لدى بعض الأبراج، ويكون هذا وقتا ملهما لبدء تغييرات إيجابية، وفقا لموقع "indastro".



إليك بعض مواليد الأبراج التي ستحقق نتائج واعدة في العمل أو العلاقات:



برج الجدي



مولود الجدي يشعر بتعزيز قوي في فرص التقدم المهني خلال أيام القمر المتحالف مع المشتري، حيث تزداد الثقة بالنفس وتفتح أمامك أبواب كان الوصول إليها صعبا سابقا.

برج الحمل



بالنسبة لمواليد الحمل، هذه الفترة يمكن أن تحمل حركة مفاجئة في المجال المالي أو العاطفي، وتأتيك عروض أو فرص مادية غير متوقعة، أو تتلقى دعما أو ثقة من أشخاص مهمين في حياتك.



برج الميزان



مولود الميزان يشعر بأن التأثير القمري يسهل الحوار ويعزز الجاذبية الشخصية، هذه الفترة مناسبة لتقوية العلاقات، بناء تحالفات جديدة، أو حل مشكلات قديمة بشكل ودي وناجح.