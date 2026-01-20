طفل ينتقم من والده بسبب لعبة فيديو.. لن تصدق ما حدث

كتب – سيد متولي

هزت جريمة مأساوية ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بعد أن أقدم طفل يبلغ من العمر 11 عاما على قتل والده بإطلاق النار عليه داخل منزله، إثر خلاف حول جهاز ألعاب "نينتيندو سويتش".

وقالت الشرطة إن الضحية، دوجلاس دييتز (42 عاما)، عثر عليه جثة هامدة داخل غرفة نومه إثر إصابته بعيار ناري في الرأس، في حادث وصفته السلطات بـ"الصدمة الكبرى" نظرًا لصغر سن الجاني وظروف الواقعة، بحسب metro.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن غرفة نوم الأب متصلة بغرفة الطفل عبر خزانة ملابس، ما سهل وصوله أثناء نوم والده، علما بأن الطفل، المسمى كلايتون، تم تبنيه عام 2018 ولم يكن الابن البيولوجي للضحية.

تفاصيل الحادث

ووقع الحادث بعد ساعات من احتفال الأسرة بعيد ميلاد الطفل، عندما طلب الأب من ابنه التوقف عن اللعب والذهاب للنوم، ليشعر الطفل بالغضب بعد مصادرة جهازه، فخطط للانتقام.

واستعمل كلايتون مفتاحا للوصول إلى درج غرفة والده، حيث كان يبحث عن جهاز الألعاب المصادرة، لكنه عثر على مسدس وأطلق النار على والده أثناء نومه.

وقالت الأم إنها استيقظت على صوت مرتفع ورائحة أشبه بالألعاب النارية، وعند توجهها لغرفة النوم اكتشفت وجود بقع دماء، في حين حاولت إنقاذ زوجها دون جدوى.

التحقيقات والاحتجاز

واعترف الطفل بتعمده قتل والده، واعتبرت السلطات الواقعة جريمة قتل متعمدة، وأوضحت الأم أنها كانت تعلم بوجود السلاح داخل الغرفة لكنها لم تعرف مكان المفتاح الذي استخدمه الطفل.

وألقت الشرطة القبض على الطفل مع احتجازه وتوجيه تهمة القتل العمد إليه، مع رفض الإفراج عنه بكفالة، ويقبع حاليا في سجن مقاطعة بيري، على أن تعقد أولى جلسات الاستماع القضائية في 22 يناير الجاري.

