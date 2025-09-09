تقديم الطعام للأرواح سنويا.. ما قصة مهرجان الأشباح الجائعة؟ (صور)

كتب – سيد متولي

هل سمعت يوما ما عن مهرجان الأشباح الجائعة؟، يتجذر هذا المهرجان في الثقافة الآسيوية، وهو فعالية سنوية تقام لتكريم الأرواح، وتعود أصوله إلى المعتقدات البوذية والطاوية القديمة.

ويقام مهرجان الأشباح، خلال الشهر السابع من التقويم القمري لصيني، وعادة ما يقع في شهر أغسطس أو سبتمبر، بحسب موقع vinpearl.

بداية مهرجان الأشباح الجائعة

بدأ منذ أكثر من ألفي عام في عهد أسرة هان، اعتقادا منهم أن أبواب الحياة الأخرى تفتح خلال الشهر القمري السابع، وتجوب الأرواح الأرض بحثا عن الطعام والراحة، وكانت العائلات الصينية القديمة تخشى هذه الأشباح الجائعة وترغب في إبقائها سعيدة.

وانتشر هذا التقليد في الصين وأجزاء أخرى من آسيا، ومع مرور الوقت، أصبح جزءا أساسيًا من الحياة الثقافية في العديد من المجتمعات.

ولا يزال المهرجان يقام بشكل سنوي، و يواصل الناس تكريم الأرواح ويمثل الاحتفال صلة بين الأحياء والأموات.

طقوس مهرجان الأشباح الجائعة

خلال هذا الحدث الذي يستمر شهرا، تقام طقوس وتقاليد متنوعة، تكرم العائلات أسلافها بتقديم الطعام، وحرق البخور، وإقامة مذابح فخمة.

وتنبض الشوارع بالحياة مع عروض تشمل الأوبرا الصينية التقليدية والرقص وعروض الدمى، وتُضاء الفوانيس، وتُحرق تماثيل ورقية مزخرفة كقرابين.

وتتجاوز أهمية المهرجان مجرد تكلايم الأرواح، فهو تذكير ببر الوالدين، أي تكريم الأسلاف واحترامهم، كما يؤكد على الإيمان بالرابط المقدس بين الأحياء والأموات، ما يعزز الشعور بالوحدة والاستمرارية.

علاوة على ذلك، يعزز المهرجان الرحمة والكرم، ومن المعتاد توزيع الطعام والملابس وغيرها من الضروريات على المحتاجين، كأعمال خيرية.

كيف يستعد الآسيويون لمهرجان الأشباح الجائعة؟

يتضمن التحضير لمهرجان الأشباح الجائعة مراعاة تقاليد المهرجانات المختلفة ووضع ترتيبات متقنة، فيما يلي بعض الخطوات المتخذة للتحضير لهذا الحدث:

إعداد المائدة الطقسية: تقوم العائلات بإنشاء مذبح أو مسرح في منازلهم، مزين بالبخور والشموع والتماثيل الورقية.

حرق ورق الجوس: يتم حرق ورق الجوس، المعروف أيضا باسم أموال الأشباح، لتوفير الممتلكات المادية للأرواح في الحياة الآخرة، على حد اعتقادهم.

تقديم الطعام: يتم إعداد وجبات متقنة ووضعها على المذبح، وتتكون من مجموعة متنوعة من الأطباق تتراوح من الفواكه والحلويات.

العروض والاحتفالات: تقام العروض المسرحية والموسيقى والطقوس التقليدية.

إضاءة الفوانيس: يتم إطلاق الفوانيس العائمة في الماء أو تعليقها في الشوارع.

حضور الاحتفالات الدينية: يشارك الناس في الاحتفالات الدينية في المعابد أو المراكز المجتمعية لطلب البركات.

الصلاة والدعاء: يقوم الأفراد بالدعاء من أجل خير أسلافهم وسعادتهم.



