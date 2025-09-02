يزن 70 كجم.. طلاب من الهند يبدعون في تصميم تمثال من الشوكولاتة

طلاب من الهند يبدعون في تصميم تمثال من الشوكولاتة

كتب - سيد متولي

صنع طلاب في ولاية أوديشا بالهند تمثالا مذهلا من الشوكولاتة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بمناسبة عيد ميلاده.

وبحسب ndtv، فالتمثال مصنوع بالكامل من الشوكولاتة، ويزن حوالي 70 كجم، 55 كجم من الشوكولاتة الداكنة و15 كجم من الشوكولاتة البيضاء.

وبتفاصيلها الدقيقة، يظهر تمثال الشوكولاتة دقة في التفاصيل وموهبة فنية من طلاب دبلوم "نادي الشوكولاتة" في بوبانسوار، وهو مدرسة متخصصة في الخبز والمعجنات الفاخرة.

واستغرقت مجموعة من 15 طالبًا، بقيادة راكيش كومار ساهو ورانجان باريدا، سبعة أيام لتجسيد هذه التحفة الفنية الفريدة.

ويتضمن التمثال رموزا لبرامج حكومية رئيسية في الهند، مثل برنامج برادان مانتري أوجوالا يوجانا، وبرنامج برادان مانتري جان دان يوجانا، وعملية سيندور، ومهمة سواتش بهارات، كما يسلط التمثال الضوء على إنجازات منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

يُصنع هذا التمثال، المصنوع من الشوكولاتة، لرئيس الوزراء مودي لأول مرة في الهند، ووصفه الطلاب بأنه مزيج من الفن والمهارة.