من سنترال رمسيس للموسكي.. لماذا تتزايد الحرائق في الصيف؟

كتب- أحمد الضبع:

أعاد الحريق الهائل الذي اندلع في سنترال رمسيس بوسط القاهرة تسليط الضوء على سلسلة من الحرائق التي شهدتها العاصمة والمحافظات خلال الأيام الماضية، وسط تساؤلات عن أسباب تكرارها وتزامنها اللافت.

فبينما كانت فرق الإطفاء تكافح نيران السنترال لأكثر من 20 ساعة، شهدت مناطق متفرقة في الجيزة والإسكندرية والقاهرة حرائق مشابهة، أبرزها في مصنع منظفات، وفندق شهير، ومول تجاري، ورشة أحذية بمنطقة الموسكي، كما تجددت النيران داخل المبنى الخلفي للسنترال بسبب بؤر حرارية باقية، قبل أن تتم السيطرة عليها سريعًا.

وتساءل كثيرون عن أسباب تزايد الحرائق بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة، لا سيما في العاصمة القاهرة، وسط دعوات لفحص العوامل البيئية والفنية وسلوكيات الأفراد التي قد تسهم في اندلاع مثل هذه الحوادث.

وتعليقًا على ذلك، قال مصدر مسؤول بالإدارة العامة للحماية المدنية، إنّ فصل الصيف يشهد سنويًا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد بلاغات الحرائق، خصوصًا خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس، مرجعًا ذلك إلى مجموعة من الأسباب المتكررة، أبرزها الإهمال في إجراءات السلامة داخل المنازل والمحال التجارية.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أنّ "حرائق الصيف ترتبط غالبًا بسلوكيات بشرية خاطئة، مثل استخدام الأجهزة الكهربائية دون صيانة دورية، أو تركها موصولة بالكهرباء بعد الاستخدام، مثل شواحن الهواتف المحمولة، وأجهزة التلفزيون واللاب توب، وهو ما قد يؤدي إلى نشوب حرائق في حالة حدوث ماس كهربائي".

وأوضح المصدر أن من أبرز مسببات الحرائق كذلك، "التخزين العشوائي للمخلفات فوق الأسطح، والتي تشتعل ذاتيًا مع ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب عدم صيانة أجهزة التكييف، ما قد يؤدي إلى تسرب الكهرباء واشتعال الحرائق".

وأشار إلى أن الحوادث المتكررة، مثل حريق سنترال رمسيس مؤخرًا، ساهمت في تسليط الضوء إعلاميًا على تزايد معدل الحرائق في القاهرة، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه المعدلات معتادة في مثل هذا التوقيت من كل عام.

ونصح المصدر المواطنين بعدة إرشادات للوقاية من الحرائق، منها:

- عدم ترك الزيت على النار لفترات طويلة أثناء الطهي.

- التأكد من إغلاق محبس الغاز قبل النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الإلكترونية على الأسِرّة أثناء التشغيل.

- فصل جميع المشترك الكهربائي بعد الانتهاء من استخدامه، باستثناء الثلاجات.

- الحرص على عدم إلقاء أعقاب السجائر أو المخلفات القابلة للاشتعال في الأماكن غير المخصصة لها.

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