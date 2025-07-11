واقعة مرعبة.. رجل يستيقظ من نومه ليجد أسدا أمامه وهذا ما حدث

كتب – سيد متولي

وقعت حادثة مروعة في منتجع مانافجات التركي بأنطاليا، إذ هرب أسد من حديقة الحيوانات وهاجم مزارعًا يبلغ من العمر 53 عامًا كان نائمًا في الشارع.

وبحسب موقع mezha التركي، هرب الأسد زيوس من قفصه في حديقة حيوانات تسمى "أرض الأسود" ليلًا، وفي الخامسة صباحًا، هاجم المزارع سليمان قير الذي كان يستريح في الشارع بعد عمله في مزرعة فستق.

انطلق رجال إنفاذ القانون للبحث عن المفترس الخطير، من أجل التخلص منه، وتم نقل المزارع إلى المستشفى بسبب إصابات خطيرة.

سمعت الشرطة التي كانت تبحث عن الأسد ضجيج الصراع، فأطلقت النار في الهواء لتخويف المفترس، لاحقًا، عثر ممثلو حديقة الحيوان، بالتعاون مع إدارة المتنزهات الوطنية والدرك، على الحيوان، وأطلقوا عليه النار فأردوه قتيلًا لأنه "كان من المستحيل الإمساك به حيًا".

وأشار محافظ مانافجات، عادل كاراتاش، إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف تمكن الأسد من الفرار من القفص، وتجري الشرطة تحقيقًا في الحادثة.

وقال المزارع: "سمعت صوتا عندما رفعت الغطاء وأنا نائم، انقض علي الأسد، لكن لم يكن هناك أحد قريب، في هذه الأثناء، عضني الأسد في ساقي ورقبتي، أمسكته من رقبته وضغطت عليه، في تلك اللحظة، تراجع قليلًا، ابتعد حوالي عشرة أمتار وتوقف. في تلك اللحظة، وصلت السلطات، لو لم أكن أقوى قليلًا، لما كنت هنا الآن".

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