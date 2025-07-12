لم يكن اسم الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نلسون معروفًا في الأوساط العربية حتى وقت قريب، لكن خلال الأيام الماضية تصدّرت محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدما اتهمت الإعلامية المصرية مها الصغير بـ"سرقة" إحدى لوحاتها الفنية ونسبتها لنفسها خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي.

وفيما أثارت الواقعة جدلاً واسعًا بين المتابعين، تساءل كثيرون عن هوية ليزا نلسون، التي تصف نفسها بأنها فنانة تسعى إلى ترجمة الأسئلة الوجودية من خلال الريشة والألوان.

من هي ليزا نلسون؟

بحسب موقع Hi-Fructose المتخصص في الفنون المعاصرة، ووفق سيرتها الذاتية المنشورة على منصات الفن التشكيلي العالمية، ولدت ليزا نلسون عام 1974 في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وحصلت على درجة الماجستير في تصميم الأزياء من الأكاديمية الملكية الدنماركية للتصميم.

بدأت مشوارها المهني في مجال تصميم المجوهرات، قبل أن تنتقل إلى عالم الفنون البصرية عام 2012، لكنها لم تمارس الرسم فعليًا إلا في أوائل الثلاثينيات من عمرها، إذ وصفت تلك المرحلة بأنها محاولة لإيجاد معنى لحياتها والتعبير عن رؤيتها الذاتية للعالم.

هوية المرأة في قلب أعمالها

وتركز نلسون في أعمالها على قضايا الهوية والتجربة الأنثوية، لاسيّما من منظور الفتيات الصغيرات والنساء في مواجهة الأسئلة الوجودية الكبرى.

وتتميز لوحاتها بمزيج من المشاهد الحالمة والانفعالات النفسية العميقة، وتعتمد بشكل أساسي على ألوان الزيت، التي تمنحها الوقت الكافي للتأمل والعمل على الطبقات والتفاصيل الدقيقة.

وتصف أعمالها بأنها انعكاس لـصراعات داخلية وتأملات روحية، مشيرة إلى أن أكثر ما يشغلها هو التعبير عن الحيرة، والخوف من المجهول، والبحث عن التوازن في عالم مضطرب.

من الهامش إلى الواجهة

ورغم أن اسم ليزا نلسون ظل بعيدًا عن الأضواء عربيًا، فإن واقعة اتهام مها الصغير بنقل إحدى لوحاتها دون نسب، دفعت جمهور الفن التشكيلي للبحث عن أعمالها، التي تحظى باهتمام متزايد في الدوائر الفنية الأوروبية، وتعرض لوحاتها في معارض مستقلة وتقتنى من قبل مهتمين بالفن المعاصر.

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