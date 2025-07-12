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زوجة ماكرون تحرج زوجها مرة أخرى.. ماذا حدث على سلم الطائرة؟

08:00 م السبت 12 يوليو 2025

ماكرون وزوجته

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أثار تصرف لافت من بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو وثق لحظة وصولهما إلى العاصمة البريطانية لندن، ضمن مراسم استقبال رسمية حضرها ولي العهد البريطاني الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.

ويظهر الفيديو ماكرون وهو يمد يده لزوجته لمساعدتها على النزول من سلم الطائرة، إلا أن بريجيت تجاهلت يده وتابعت نزولها دون أن تلتفت إليه، ما اعتبره كثيرون تصرفًا محرجًا للرئيس الفرنسي أمام عدسات الصحافة وكاميرات الحفل، بحسب شبكة "CNN".

وأعاد الموقف للأذهان مشهداً سابقاً في مارس، حين التقطت لحظة بدت فيها بريجيت ماكرون وهي تدفع وجه زوجها بشكل مفاجئ عند باب الطائرة، وهي اللقطة التي انتشرت حينها بشكل واسع وأثارت العديد من التعليقات الساخرة على المنصات الرقمية.

ورغم الموقف المحرج، بدا الرئيس الفرنسي متماسكًا، إذ سرعان ما استعاد هدوءه ولوّح للصحفيين الذين كانوا بانتظارهما في الخارج.

https://twitter.com/i/status/1942619463591006396https://twitter.com/i/status/1942619463591006396

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زوجة ماكرون تحرج زوجها سلم الطائرة تصرف لافت من بريجيت ماكرون
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