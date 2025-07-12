كتبت- أسماء مرسي:



تقدم الفنادق الفريدة حول العالم تجارب استثنائية تتجاوز الإقامة التقليدية، تتنوع بشكل مذهل، فمنها ما هو مبني بالكامل من الجليد، ومنها ما يستقر فوق قمم الأشجار، أو حتى يوجد في أعماق البحار تحت الماء.

في هذا الصدد، إليكم أكثر فنادق فريدة حول العالم، وفقا لصحيفة "telegraph".

فندق تري هوتيل، هارادز، السويد

يقع في غابة صنوبر، ويتميز بغرف فندقية وبيوت ضيافة معلقة بين الأشجار، بالإضافة إلى ساونا معلقة لتجربة استرخاء فريدة.

بالاسيو دي سال، أويوني، بوليفيا

فندق مبني بالكامل من الملح على مسطحات أويوني الملحية، ويقدم تجربة إقامة فريدة مع مطعم متخصص في الدجاج المملح.

فندق دوج بارك بارك، أيداهو، الولايات المتحدة الأمريكية

فندق على شكل كلب صيد عملاق، مناسب لمحبي الحيوانات الأليفة، ويستوعب أربعة ضيوف.

فندق ماجيك ماونتن، محمية هويلو هويلو، تشيلي

يقع في محمية طبيعية ويقدم إقامة في غرفة رئيسية بشلال يتدفق من سطحه، أو في غابات منعزلة.

فندق V8، شتوتجارت، ألمانيا

مثالي لعشاق السيارات، حيث تتميز جميع الغرف بتصاميم مستوحاة من السيارات ومقتنيات السباق.

فندق داس بارك، لينز، النمسا

يوفر إقامة مريحة في أنابيب صرف صحي مُجددة ونظيفة، تقع على ضفاف نهر الدانوب.

الكهوف، نيجريل، جامايكا

يقع على جرف نيجريل ويضم 12 كابينة منعزلة، مع إمكانية تناول الطعام الخاص على ضوء الشموع داخل الكهوف.

جامبو ستاي، مطار ستوكهولم أرلاندا، السويد

طائرة بوينج 747 مُحولة توفر إقامة فندقية، مع خيارات تشمل أجنحة فاخرة مثل جناح قمرة القيادة.

فندق TWA، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

مبنى أيقوني في مطار جون إف كينيدي، تم تحويله إلى فندق فاخر، ويضم مسبحا على السطح ومطعم.

منتجع مانتا، جزيرة بيمبا، تنزانيا

يضم غرفة نوم فريدة تحت الماء، توفر إطلالات مباشرة على الحياة البحرية.

فندق الزرافات، نيروبي، كينيا

يشتهر بكونه أول مكان يقيم فيه الزوار الأوروبيون القادمون لرحلات السفاري، ما يميزه هو قطيع الزرافات الذي يتفاعل مع النزلاء، خاصة أثناء أوقات الوجبات.