وفاة مأساوية لـ "تيك توكر" أثناء بث مباشر- ماذا حدث له؟

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة صادمة، لقي "التيك توكر" الشهير، جباري جونسون، المعروف باسم "بابا سكينج"، مصرعه أثناء قيامه ببث مباشر في سانت أندرو بجامايكا.

تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل الحادث المأساوي

وفقا لصحيفتا "ذا صن" و"ديلي ميل"، كان جباري جونسون منخرطا في محادثة ودية ومليئة بالضحك مع صانع محتوى آخر عبر تطبيق "تيك توك" قبل لحظات قليلة من وقوع الحادث المأساوي.

لحظة إطلاق النار

يُظهر مقطع الفيديو المُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا يقترب بهدوء من البالغ من العمر 25 سنة من الخلف وهو يسير على الأقدام، ثم يفتح عليه النار بشكل مفاجئ.

أصيب "جونسون" بعدة طلقات نارية استقرت في رأسه والجزء العلوي من جسده، وسط حالة من الذهول والصراخ التي انتابت المارة الذين شهدوا الواقعة المروعة.

وبعد إطلاق النار، شُوهد الجاني وهو يلوذ بالفرار سيرا على الأقدام.

تحقيق الشرطة

أشار رجال الشرطة إلى وفاة جباري جونسون في مكان الحادث، وعلى الفور، أعلن المسؤولون عن إجراء تحقيق لكشف ملابسات هذه الجريمة الصادمة وتقديم الجاني إلى العدالة.

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