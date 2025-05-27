5 أسباب علمية وراء انجذاب الذباب إلى الضوء الخافت.. اعرفها

كتبت- أسماء العمدة:

عادة ما يطير الذباب حول مصادر الضوء، إذ ينجذب بشكل طبيعي إليها ويُفتن بها، حتى أنه يصطدم أحيانًا بالمصابيح الكهربائية.

إليك 5 أسباب محتملة وراء انجذاب الذباب إلى الضوء الخافت، وذلك وفقًا لما ورد في موقع Pestworld for Kids.

الملاحة والاتجاه

يستخدم الذباب الضوء كنوع من البوصلة الطبيعية، وفي الظروف الطبيعية، يكون الضوء الأقوى غالبًا قادمًا من الشمس أو القمر، ما يساعدهم في تحديد الاتجاه والحفاظ على مسار طيران مستقيم. عندما يرون مصدر ضوء خافت في الظلام، قد يفسرونه بشكل خاطئ على أنه نقطة مرجعية ويحاولون التوجه نحوه.

الهروب من الظلام

قد يكون الظلام مكانًا مخيفًا بالنسبة للذباب، إذ يزداد خطر تعرضهم للافتراس، ويوفر الضوء الخافت لهم منطقة أكثر أمانًا وإضاءة نسبية، ما يقلل من شعورهم بالخطر ويزيد من قدرتهم على رؤية محيطهم.

البحث عن الدفء

بعض مصادر الضوء، خاصة المصابيح المتوهجة القديمة، تبعث حرارة، قد ينجذب الذباب إلى هذا الضوء الخافت بحثًا عن الدفء، خاصة في الليالي الباردة.

الارتباك الحسي

يعتقد أن الضوء الاصطناعي يمكن أن يربك حواس الذباب، عيونهم المركبة مصممة لرصد التغيرات في الضوء والحركة، وقد يكون الضوء الخافت مصدرًا محيرًا يحفزهم على الاقتراب منه بشكل غير منطقي.

محاولة إيجاد الطعام أو الشريك

في بعض الحالات، قد يكون الضوء الخافت بالقرب من مصدر غذاء محتمل أو حتى بالقرب من ذباب آخر، قد ينجذبون إليه بشكل غير مباشر في محاولة للعثور على ما يبحثون عنه.

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