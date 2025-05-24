3 طرق سحرية للتخلص من النمل والحشرات داخل المنزل

كتبت: نورهان ربيع

يعاني الكثيرون من مشكلة انتشار النمل والحشرات داخل منازلهم خاصة في فصل الصيف، الأمر الذي يجعلهم يعيشون في قلق مستمر من وصول هذه الحشرات إلى الأطعمة مثلا، أو إيذاء طفل من داخل الأسرة أو غيرها من الأضرار التي تنتج عنها، ولذلك يسعى الجميع للتخلص منها طوال الوقت وتنظيف منازلهم بطرق مختلفة، سواء باستخدام المبيدات الحشرية مثلا، أو الماء والصابون وغيرها.

وفي هذا السياق، نقدم لك بعض النصائح الفعّالة التي تساعد في التخلص من هذه المشكلة، بحسب ما ذكره موقع "MyHome".

1- تُعدّ التوابل وسيلة فعّالة لإبعاد الحشرات والبعوض، عليك وضع وعاء من النعناع، أو الأوكالبتوس، أو بلسم الليمون، أو الزعتر، أو الريحان، أو إكليل الجبل، أو الخزامى على حافة النافذة قبل النوم، إذ لا تستطيع هذه الحشرات اللاسعة شم رائحة الزيوت العطرية للأعشاب.

2- إحدى طرق التخلص من هذه الآفات هي استخدام مصائد ذباب الفاكهة، ويمكنك شراؤها جاهزة أو صنعها بنفسك، كل ما عليك هو صبّ القليل من خل التفاح أو الخل أو عصير الفاكهة في كوب وخفّفه بالماء، وإذا لزم الأمر، يُمكن إضافة قطرة من سائل غسيل الأطباق، وسيجذب هذا الخليط الذباب ويجعله يبتعد عن مطبخك وباقي المنزل.

3- عليك أيضا سد منافذ الدخول للنمل والحشرات، مثلاً بورق جدران مبلل، ويمكنك أيضًا استخدام أعشاب مثل النعناع، والمردقوش، والخزامى، والزعتر، والقرفة، والكزبرة. وذلك برشها أو وضعها بشكل نقي على طريق النمل، أو رشها كزيوت عطرية أو مركزات أعشاب، فإنها تطرد النمل في وقت قصير جداً، كما يُستخدم الفلفل الحار، أو قشر الليمون، أو أوراق الطماطم، بالإضافة إلى الخل أو منظف الخل.

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