7 أشياء يكرها هذا البرج في شريك حياته المستقبلي
يُعرف برج الحمل بطبيعته النارية المتحمسة والمندفعة، ولكن هناك وجه آخر لهذه العملة الديناميكية غالبًا ما يبرز بقوة.
ووفقًا لما قال خبير الفلك محمد صبحي لمصراوي، إليك 7 أشياء يكرها مولود برج الحمل في شريك حياته المستقبلي.
1- التردد والبطء في اتخاذ القرارات
مواليد الحمل غالبًا ما يكونون حاسمين ومبادرين، لذا قد يزعجهم الشريك المتردد الذي يستغرق وقتًا طويلاً في اتخاذ أبسط القرارات.
2- الخمول والكسل
يتمتع مواليد الحمل بطاقة وحماس كبيرين، وقد يجدون صعوبة في الارتباط بشخص كسول أو غير متحمس للحياة والمغامرات.
3- السيطرة والتسلط
مواليد الحمل يتمتعون بشخصية قيادية ولا يحبون أن يتم التحكم بهم أو إملاء ما يجب عليهم فعله.
4- الشك وعدم الثقة
مواليد الحمل غالبًا ما يكونون واثقين من أنفسهم، وقد يزعجهم الشريك الذي يشكك فيهم باستمرار أو يفتقر إلى الثقة بهم.
5- الروتين والملل
يحب مواليد الحمل الإثارة والتجديد، وقد يشعرون بالملل والضيق من الشريك الذي يفضل الروتين ويقاوم التغيير.
6- عدم الاستقلالية والاعتمادية
يقدر مواليد الحمل استقلاليتهم وقد يجدون صعوبة في الارتباط بشخص يعتمد عليهم بشكل مفرط في كل شيء.
7- اللامبالاة وعدم الحماس لأهدافهم
مواليد الحمل متحمسون لأهدافهم وطموحاتهم، وقد يشعرون بالإحباط إذا كان شريكهم غير داعم أو غير مهتم بما يسعون إليه.
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