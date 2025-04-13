16 صورة لـ أخطر المباني حول العالم - تصاميم تتحدى الخيال

كتبت- أسماء مرسي:

هل فكرت يوما في المباني التي تتجاوز حدود التصميم الهندسي المعتاد وتتحدى قوانين الهندسة المعمارية، وتُثير الدهشة والخوف في نفوس من يسكنها أو يزورها؟

في هذا السياق، إليكم قائمة بأخطر المباني حول العالم، وفقا لموقعي "landmarksarchitects" و"worth-seeing".

مبنى "أوكلاهوما"، أمستردام

في أمستردام، هولندا، يبرز مبنى "أوكلاهوما"، بتصميمه اللافت للنظر، يتألف من مائة وحدة سكنية مخصصة لكبار السن، ولكن ما يميزه حقا هو الطريقة الجريئة التي تبرز بها وحداته من هيكله المستطيلي، وكأنها صناديق معلقة في الهواء، ما يجعله يمثل تحديا خطيرا لسكانه.

المعبد المعلق، الصين

في مقاطعة شانشي الصينية، بالقرب من جبل هنج الشاهق، يوجد المعبد المعلق بجرف صخري وكأنه تحدٍ للجاذبية.

يرتفع هذا المبني المعماري القديم 75 مترا فوق سطح الأرض، ويعود تاريخه إلى أكثر من 1500 عام، ويجذب الزوار ببنائه الفريد.

وما يُدهش الزوار بمتانة تصميمه رغم مظهره "الهش"، وبمناظره الطبيعية الخلابة، ورغم تصنيفه ضمن المباني المهددة بالانقراض، يبقى المعبد المعلق وجهة أساسية للمسافرين المغامرين وعشاق التاريخ.

قصر لالوري، مدينة نيو أورلينز الأمريكية

بعد حريق غامض اندلع عام 1834، بدأت تظهر قصص مروعة عن فظائع ارتكبت داخل جدرانه، ينجذب الزوار إلى هذا الماضي الغامض والمثير للرعب، ما جعل القصر وجهة بارزة لعشاق الحكايات المخيفة.

ورغم أن القصر لا يزال ملكية خاصة وغير متاح للجولات السياحية المنتظمة، إلا أنه أحد أشهر وأكثر المعالم إثارة للخوف في نيو أورلينز.

برج أسترا، مدينة هامبورج ألمانية

هذا البرج من أخطر المباني في أوروبا نظرا لعمره الطويل وهيكله الخشبي، شُيد في القرن الثالث عشر باستخدام خشب البلوط، ويبلغ ارتفاعه 27.43 مترا.

أُعيد بناؤه على الهيكل الأصلي في عام 1450، لكن بمرور القرون، تسبب تأثير الرطوبة في زعزعة استقرار البرج وبدأ في الانحناء تدريجيا، هذا ما يجعله هيكلا يثير القلق ويتطلب مراقبة دقيقة لضمان سلامة المنطقة المحيطة به.

باب أوروبا، إسبانيا

مبني "باب أوروبا"، المعروف أيضا باسم "بوابة أوروبا"، من الأبراج المائلة الشهيرة في مدريد بإسبانيا، يبلغ ارتفاعه 374 قدما أي ما يعادل "114 م" ويتكون من 26 طابقا، هذا التصميم الهندسي الجريء يتحدى قوانين الجاذبية.

تاكاسوجي-آن، اليابان

في منطقة ناجنو باليابان، يوجد مقهى تاكاسوجي-آن، وهو بناء فريد صممه مهندس معماري ليكون ملاذه الشخصي.

بُني هذا المقهى الصغير على قمة شجرتي، ويتألف من غرفة واحدة مصنوعة من الجص والخيزران، وما يزيد من صعوبة الوصول إليه هو السلم القائم بذاته الذي يجب تسلقه للوصول إلى المقهى، والذي يتطلب الاستناد إلى جذع الشجرة أثناء الصعود.

هذا التصميم غير التقليدي يخلق مكانا منعزلا وهادئا، ولكنه في الوقت نفسه يمثل مغامرة لمن يسعى للاستمتاع بكوب من الشاي في هذا الموقع الفريد والمعلق.

برج بيزا المائل في إيطاليا

أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم، ويشتهر بميله الواضح، وبالرغم من جاذبيته الفريدة، إلا أن هذا الميل يمثل خطورة محتملة على سلامة البرج والزوار على المدى الطويل.

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