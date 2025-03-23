شهر الروحانيات.. فرص جديدة وتحذيرات لمواليد هذه الأبراج

كتبت- أسماء العمدة:

كشفت خبيرة الأبراج هالة حافظ للحديث عن توقعات الأبراج خلال شهر رمضان المبارك، وتأثير روحانيات شهر رمضان على الأبراج المختلفة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة النهار، أن شهر رمضان يحمل طاقة روحانية عالية تؤثر بشكل إيجابي على جميع الأبراج، مشيرة إلى أن هذا الشهر فرصة للتغيير الإيجابي والتخلص من الطاقات السلبية.

كما تحدثت عن تأثير حركة الكواكب على الأبراج خلال شهر رمضان، ونصحت كل برج بالاستفادة من هذه الطاقة لتحقيق أهدافه.

توقعات خاصة للأبراج

وأشارت إلى توقعات خاصة لكل برج خلال شهر رمضان، ونصحت الأبراج بكيفية التعامل مع التحديات والفرص التي قد تواجهه.

وحذّرت من بعض الكوارث المهنية والعاطفية لبعض الأبراج والدخول في صراعات: "الخسوف يعني انتهاء الأشياء، أما العلاقات الضعيفة اللي بتتخانق كثير سواء كانو أصدقاء أو أزواج أو حتى جيران ممكن مع الخسوف تنتهي العلاقة بينهما بشكل نهائي".

واختتمت: "يجب على الجميع الاستفادة من شهر رمضان للتقرب إلى الله، ومراجعة النفس، وتحديد الأهداف المستقبلية".