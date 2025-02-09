لهذا السبب.. عليك تغيير هاتفك بعد الانفصال عن شريك الحياة

كتبت- شيماء مرسي

الانفصال عن شريك الحياة هو قرار صعب ومؤلم ولكنه قد يكون ضروريا في بعض الحالات.

ويوجد بعض الأمور التي يمكنك القيام بها للخروج من الأزمة العاطفية بعد الانفصال، ومنها تغيير الهاتف المحمول، وفق ما كشفت خبيرة طاقة المكان سونيا الحبال.

وقالت سونيا خلال استضافتها ببرنامج أنا وهو وهي المذاع عبر فضائية صدى البلد: "يجب بعد الانفصال عن شريك الحياة تغيير الهاتف المحمول".

وأضافت خبيرة الطاقة: "تغيير الهاتف يمكن أن يمثل بداية مرحلة جديدة في حياتك، وقد يسهم أيضا في التخلص من الروابط والذكريات التي تذكرك بشريكك السابق".

وأوضحت سونيا: "قد يسهم التخلص من الهاتف القديم في فك التعلق والتركيز على الحاضر والمستقبل، والتخلص من المشاعر السلبية المرتبطة بالماضي".

وأشارت: "الهاتف القديم قد يحتوي على صور أو رسائل من الشريك السابق، مما يسبب الشعور بالحزن والغضب".

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