غاويين نكد.. لماذا تتصدر الأغاني الحزينة منصات الموسيقى في عيد الحب؟

كتب- أحمد الضبع:

رغم الاحتفالات الصاخبة التي تعم معظم الأماكن في عيد الحب، فإن هناك فئة من الناس يفضلون العزلة والانعزال عن تلك الأجواء، وبدلاً من الاستماع إلى الأغاني المبهجة، يختارون نغمات حزينة تعكس مرارتهم ويشعرون معها وكأنهم ليسوا وحدهم في معاناتهم.

وفي مثل هذا اليوم من كل عام بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب، تتصدر الأغاني الحزينة، قائمة الأكثر استماعًا على منصات الموسيقى مثل "سبوتيفاي"، ما يثير تساؤلات حول العلاقة بين "الفلانتين" والمشاعر الحزينة.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن "الحب في أصله يرتبط بالحزن، وحلاوته تكمن في الآهات والأحزان التي ترافقه".

وأضاف فرويز في تصريحات لـ"مصراوي" أن "أي قصة حب تحمل في طياتها مواقف حزينة، وهذا جزء من طبيعة المشاعر الإنسانية التي تتفاعل مع اللحظات العاطفية".

وأوضح أن بعض الأشخاص يميلون إلى الاكتئاب في عيد الحب، ويتناغمون مع الأغاني الحزينة التي تعكس مشاعرهم الداخلية، ويشعرون بالتعاطف مع القصص العاطفية الحزينة: "في الأصل هما غاويين نكد".

وأردف: "في الواقع، فإن الاستماع للأغاني الحزينة قد يكون بمثابة وسيلة للتعبير عن مشاعر الرفض أو الفقد، ما يساعد بعض الأشخاص في التعايش مع ما يمرون به من مشاعر".

اقرأ أيضًا:

لماذا يفضل العشاق الورد الأحمر في عيد الحب؟

5 أسباب تدفعك لتناول البطاطا المشوية في الشتاء.. أبرزها تحسين المزاج

4كوارث صحية.. كيف تؤثر مشروبات الطاقة على صحة كليتيك؟

"لو أنت سينجل".. 7 نصائح للتغلب على الوحدة في عيد الحب

منها الرقص بالشارع.. أغرب احتفالات عيد الحب حول العالم