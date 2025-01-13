مدرسة تجبر طلابها على توقيع إقرارات في حالة الانتحار.. ما قصتها؟

فيديو صادم.. رجل يعثر على ثعبان قاتل في مكان غير متوقع

كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة، تعرضت مدرسة ثانوية في الصين، لانتقادات شديدة بسبب مطالبة طلابها بالتوقيع على تعهد مكتوب مفاده أنه في حالة قيامهم بالانتحار أو إيذاء أنفسهم فإن قرارهم لا يتعلق بمكان التعلم.

وتم اقتراح هذا التعهد من قبل مدرسة شويزهاي المتوسطة في مقاطعة ووهوا، جنوب مقاطعة قوانجدونج، بحسب scmp.

وانتشرت الأمر حينما شارك أحد أولياء الأمور، فيديو إمضاء الطلاب على الإقرار، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه نبّه السلطات إلى الأمر أيضا.

وفي ظل الضغوطات الشعبية، فتحت إدارة التعليم المحلية تحقيقا قبل إصدار بيان، حسب التقرير، وكشفت التحقيقات أن المدرسة عقدت لقاءات نقاشية في كافة الفصول حول موضوع الانتحار، وطالبت الطلاب بالتوقيع على خطاب الالتزام، الذي يحتوي على "محتوى غير لائق"، بحسب ما ذكرت الإدارة.

وجاء في الخطاب: "أعدكم بأنني سأعتز بالحياة دائما وأحترمها، ولن أتخلى عن حياتي أبدا لأي سبب من الأسباب، بل سأستمر في النضال والعمل الجاد بموقف متفائل، وإذا ارتكبت فعل إيذاء النفس أو الانتحار، فلا علاقة للمدرسة بذلك، ولا يمكن المطالبة بتعويض، ولن يزعجوا المدرسة".

وأصدرت الهيئة التعليمية، قراراً إلى المدرسة بسحب الرسالة، وإلغاء الالتزام الوارد فيها، لاسيما بعدما رفع عدد من أولياء الأمور دعوى قضائية ضد المدرسة، مُطالبين بالتعويض.

وأثارت الرسالة موجة من الانتقادات عبر الإنترنت، وقال أحد المستخدمين: "لقد تجاوزت هذه المدرسة كل الحدود الأخلاقية، أفعالها تتجاوز تصوري، يجب إلغاء هذا النوع من خطابات الوعد بكل تأكيد، وإلا فلن يكون هناك إنسانية في المدرسة، ينبغي للمدرسة أن تحاول منع وقوع المآسي مثل إيذاء النفس أو الانتحار بدلاً من الاعتماد على خطاب الوعد للتملص من مسؤولياتها."

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