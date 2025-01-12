20 صورة ومعلومات عن أشهر يوتيوبر في العالم بعد إعلان خطوبته

ماذا حدث للحيوانات في حرائق الغابات بـ لوس أنجلوس؟.. محنة 300 حيوان

كتب – سيد متولي

أعلن اليوتيوبر العالمي، مستر بيست MrBeast، خطبته من صديقته ثيا بوسن، في حفل عائلي داخل المنزل، خلال احتفالهما بعيد الميلاد، في جنوب إفريقيا للاحتفال معهما.

وفاجأ مستر بيست خطيبته بخاتم الخطوبة داخل هدايا الكريسماس، وأسقط صندوق الهدية عمدا، لينحني قبل أن يقدم لها خاتم الخطبة أثناء ركوعه، ويطلب يدها للزواج.

والخاتم الذي قدمه مستر بيست لخطيبته ثيا بوسن، عبارة عن قطعة فاخرة من الذهب الوردي، ومرصع بالألماس على الجانبين، بحسب مجلة بيبول.

لكن ماذا نعرف عن مستر بيست؟

اسمه الحقيقي جيمي دونالدسون وشهرته مستر بيست.

عمره 27 عاما، فهو من مواليد 7 مايو 1998 في ويتشيتا بالولايات المتحدة الأمريكية.

مستر بيست، يوتيوبر شهير ورائد أعمال، ومنتج لبرنامج المسابقات الواقعي الذي يحمل اسمه "Beast Games".

يتابعه على إنستجرام أكثر من 64 مليون شخص.

التقى لأول مرة بخطيبته من خلال صديق مشترك في عام 2022 في جنوب إفريقيا.

في نفس العام، ظهر مع "ثيا" لأول مرة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "Nickelodeon Kids Choice"، وأعلنا عن علاقتهما رسميا على إنستجرام.

اشتهر بإعادة صرف الأموال التي يكسبها بإنتاج مقاطع فيديو باهظة الثمن.

يعرف بأعماله الخيرية، ولديه مؤسسة خيرية مرخصة تعمل بنك طعام لمساعدة المجتمعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يمتلك مستر بيست قناة على موقع "يوتيوب" هي الأعلى مشاركة في العالم، ويتابعها ما يقرب من 343 مليون مشترك حول العالم.

لديه علامات تجارية باسمه مثل "مستر بيست برجر" و"فيستابلز".

يشتهر بصنع العديد من التحديات، ويشارك بها العديد من المؤثرين، وتقدر الجوائز بمئات الآلاف من الدولارات.

تقدر ثروته بحوالي 500 مليون دولار.

معلومات عن ثيا بوسن خطيبة مستر بيست

عمرها 27 عاما.

من جنوب أفريقيا.

منشئة محتوى على يوتيوب في مجال الألعاب الإلكترونية،

تعرفت على مستر بيست في عام 2022.

أعجبت بخطيبها عندما أدركت أنه شخص لطيف ومتواضع، وفق تصريحات لها.

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