ماذا حدث للحيوانات في حرائق الغابات بـ لوس أنجلوس؟.. محنة 300 حيوان

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كتب – سيد متولي

تواجه لوس أنجلوس حاليًا أزمة مدمرة مع اندلاع حرائق الغابات في جميع أنحاء المنطقة، ما أجبر الآلاف على إخلاء منازلهم.

وفي خضم هذه الفوضى، تُرك العديد من الحيوانات الأليفة، ما يؤدي إلى عواقب مأساوية لعدد لا يحصى من الحيوانات، وكشعاع من الأمل، تدخل ملجأ للحيوانات، جمعية باسادينا الإنسانية، للمساعدة، وأنقذ أكثر من 300 حيوان.

وبحسب timesofindia ، يعاني العديد من الحيوانات من حروق وإصابات شديدة، وفي إعلان حديث على حسابهم على فيسبوك، كشف الملجأ أنه استقبل أكثر من 300 حيوان نازح بسبب النيران.

ووصل العديد من هذه الحيوانات مصابين بحروق خطيرة وجفاف، ما يتطلب عناية طبية فورية.

وذكرت جمعية باسادينا الإنسانية في منشورها على فيسبوك: "بدأنا نرى العديد من الحيوانات تأتي مصابة بحروق وإصابات، يتم علاج هذه الحيوانات في وحدة العناية المركزة لدينا، نحن نوفر لهم مسكنات الألم والعناية بالجروح والسوائل والأكسجين حسب الحاجة".

وكشف الملجأ أيضًا أنه يعمل بلا كلل لتوفير الرعاية لهذه الحيوانات المصابة، والتي تشمل الكلاب والقطط وحتى الطيور.

ومن بين الحالات المؤلمة التي أبلغ عنها الملجأ كلب أبيض عُثر عليه بالقرب من موقع حريق، مغطى بالحروق والرماد، "إنه مغطى بالحروق ويعاني من الجفاف الشديد، ومخالبه محترقة، ومغطى بالرماد، أنه لطيف للغاية"، شاركوا على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما سلط الملجأ الضوء على قطة برتقالية وصلت بشارب محترق وطائر صغير عانى من حروق في ذيله، ووجه الملجأ نداءً للسكان الذين أجبروا على الإخلاء: "إذا كنت سترحل عن المكان، يرجى اصطحاب حيواناتك معك"، ويؤكدون أن ترك الحيوانات الأليفة خلفك يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

ويقدم الملجأ خدمات الإقامة الطارئة لأولئك الذين لا يستطيعون اصطحاب حيواناتهم الأليفة معهم ولكنه يشجع أصحاب الحيوانات الأليفة على إبقاء رفاقهم بالقرب منهم كلما أمكن ذلك.

وتسلط حرائق الغابات في لوس أنجلوس الضوء على أهمية إدراج الحيوانات الأليفة في خطط الطوارئ، كما دمرت الحرائق العديد من المنازل، بما في ذلك منازل المشاهير.

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