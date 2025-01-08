في 24 ثانية.. عصابة تسرق متجر آبل بهذه الطريقة – فيديو

كتب – سيد متولي

شهدت إنجلترا واقعة صادمة، تمثلت في اقتحام عصابة من الشباب المقنعين متجر آبل في جريمة سرقة، في شمال لندن، إذ أظهر فيديو للواقعة ما لا يقل عن ثمانية لصوص يرتدون ملابس سوداء، يستهدفون المتجر في مركز برنت كروس التجاري.

وبحسب ديلي ميل، استغرق الأمر 24 ثانية فقط لدخول جميع أفراد العصابة إلى المتجر والفرار بالمسروقات، وظهر حارس أمن المتجر وهو يحاول منع أحد أفراد العصابة من الدخول.

وأثناء انشغال الرجل به، تدافع باقي أفراد العصابة للدخول، مع دفع المتسوقين بعيدا، قبل مغادرتهم وهم يركضون حاملين عددا كبيرا من الهواتف المحمولة.

وانتشر فيديو الواقعة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أدان المستخدمون العصابة، كما اعتقلت الشرطة حتى الآن ستة شبان تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً، للاشتباه فيهم، فيما لا تزال التحقيقات جارية.

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