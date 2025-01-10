على طريقة "أفلام الأكشن".. رجل ينقذ ابنته المخطوفة بعد 26 يوما

كتب – سيد متولي

على طريقة "فيلم الأكشن" الشهير المعروف بـ Taken" "، نجح رجل في إنقاذ ابنته البالغة من العمر 14 عاما، بعد اختطافها في ظروف غامضة، لمدة 26 يوما من البحث عنها.

وبحسب موقع "نيوز 12"، قال فرانك جيرفاسي، عن تفاصيل إنقاذ ابنته، إنها إيمارا اختفت من منطقة إيست باتشوج في لونج آيلاند، بعدما خرجت لاسترجاع بعض الأغراض من سيارة مركونة أمام منزلها، وسرعان ما انطلقت حملة بحث من الشرطة المحلية وعائلة إيمارا، وتعاون الأب مع السلطات المحلية لإنقاذ ابنته.

وعثر الأب على ابنته إيمارا، على متن قارب كبير قبالة شارع ماين في إسلِب، لونج آيلاند، بعد تلقيه معلومة مجهولة المصدر، قبل وصول الشرطة.

وبذل الأب جهدا كبيرا في البحث عن إيمارا، ومتابعة كل خيط يقوده إلى مكان اختفاء ابنته، إذ كان يتلقى معلومات بشكل مستمر من غرباء حول مشاهدة ابنته في مناطق معينة، وكان يرافقه أصدقاؤه وأفراد من المجتمع في البحث عن ابنته، حيث استخدموا كل الوسائل الممكنة من طائرات مروحية وكلاب شرطة.

وعند العثور على ابنته تم نقلها إلى المستشفى، حيث تخضع للعلاج والتعافي، ووجه والدها الشكر لكل من ساعد في البحث عنها.

وفي اليوم نفسه الذي تم فيه العثور على إيمارا، ألقي القبض على فرانكيس باكهِيت، البالغ من العمر 65 عاما، والذي وجهت له تهم اغتصاب واختطاف في سياق اختفاء الفتاة.

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