قبيلة تمنع العروسين من دخول المرحاض بعد زفافهما- لهذا السبب الصادم

كتبت- أسماء مرسي:

تعتبر قبيلة تيدونج الإندونيسية من أبرز القبائل التي تحتفظ بتقاليدها العريقة، والتي تبدو غريبة وغير مألوفة في نظر الكثيرين، ومن أبرز هذه العادات طقوس الزواج الغريبة التي تمارسها هذه القبيلة، وفقا لموقعي "news18" و"indiatimes".

حفل زفاف مختلف

بعد انتهاء مراسم الزفاف التقليدية، بدلا من الاحتفال والبهجة، ينتظرهما اختبار قاسٍ لمدة 3 أيام، يتم دخول العروسين في غرفة منعزلة، ويحرمون من استخدام المرحاض.

ويخضعان خلال هذه الفترة لمراقبة صارمة، ولا يسمح لهما بتناول سوى كميات محدودة من الطعام والشراب.

ولكن ما السبب وراء هذا الطقس الغريب؟

قد يبدو هذا الأمر قاسيا ومؤذيا، ولكن لأهل قبيلة تيدونج معنى عميق وراءه، فهم يعتقدون أن هذا الاختبار هو بمثابة تمحيص لصلابة العلاقة الزوجية وقدرتها على تحمل الصعاب، فإذا تمكن الزوجان من اجتياز هذه المحنة، فإن زواجهما سيكون ناجحا، وسيكونان قادرين على مواجهة أي تحديات تواجههما في المستقبل.

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