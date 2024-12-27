20 صورة لأغرب أرقام قياسية بموسوعة جينيس في 2024.. مبنى على شكل دجاجة

20 صورة لأغرب الأماكن حول العالم- لن تصدق أنها حقيقية

كتب- أحمد الضبع:

تستمر موسوعة جينيس للأرقام القياسية في تسليط الضوء على أبرز وأغرب الأحداث التي تتعلق بالإنجازات البشرية والطبيعة من جميع أنحاء العالم.

ولم يكن عام 2024 استثناء، فقد تم تسجيل العديد من الأرقام القياسية المدهشة، والتي تعتبر الأكثر غرابة حول العالم على الإطلاق.

أصغر فنان

وفي وقت سابق من هذا العام، دخل طفل صغير في موسوعة جينيس ليصبح أصغر فنان ذكر بعد عرض لوحاته في معرض بمتحف العلوم والتكنولوجيا في أكرا، غانا.

وتمكن هذا الطفل، إيس ليام نانا سام أنكراه، من بيع 9 من أصل 10 لوحات عُرضت في المعرض، وفقاً لشبكة "سي بي إس".

الرجل الأطول عمرًا

كما شهد العام 2024 تسجيل أرقام قياسية لأشخاص كبار في السن، مثل رجل فنزويلي يبلغ من العمر 114 عامًا وآخر بريطاني عمره 112 عامًا، وكان كل منهما يحمل لقب أكبر رجل في العالم لفترة، وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل جورج ولوري شابيل كأكبر توأمين ملتصقين على قيد الحياة.

أكبر توت أزرق في العالم

ومن بين الغرائب الأخرى، تم اكتشاف أكبر توت أزرق في العالم، الذي بلغ وزنه 20.4 جرامًا، أي حوالي 70 مرة أكثر من متوسط وزن حبة التوت العادية، وجرى زراعة هذا التوت في أستراليا وكان بحجم كرة تنس الطاولة تقريبًا.

أكبر مبنى على شكل دجاجة

وفي 8 سبتمبر 2024، جرى تسجيل أكبر مبنى على شكل دجاجة في الفلبين، حيث بلغ طول الدجاجة 114 قدمًا، وهو جزء من فندق يقع في منتجع كامبويستوهان هايلاند، وصممه ريكاردو كانو جوابو.

أكبر عرض لدلافين الأوريجامي

وفي 10 يوليو 2024، تم تسجيل أكبر عرض لدلافين الأوريجامي في لندن، حيث قامت إيشواريا سوندارالبنجام بصنع 2024 دلفينًا خلال ثمانية أسابيع.

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