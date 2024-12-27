10 صور لأغلى كوكتيل في العالم.. مشروب فاخر مغطى بالذهب

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كتب- أحمد الضبع:

أصبح الكوكتيل العصري الآن أكثر من مجرد مقدمة لوجبة فاخرة، بل تحول إلى عنصر رئيسي في عالم المشروبات الفاخرة.

ومن أبرز هذه المشروبات في الهند "جوهرة تانسين"، الذي يُعد أغلى كوكتيل في العالم، ويبلغ سعره 10,000 روبية، كونه مغطى بالذهب، بحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية.

ما يميز "جوهرة تانسين" ليس فقط سعره المرتفع، بل المزيج الفاخر من المكونات النادرة مثل التمر العجوة من المدينة المنورة، والصنوبر الإيطالي، والفيرموث المنكه بالترافلز، ويُزين بكعب مكعب ثلج مربع مغطى بورقة ذهبية، ليخلق تجربة حسيّة متكاملة تظهر من خلال جرس زجاجي مدخن.

هذا الكوكتيل الفاخر يتفوق على مشروب "زوكو" الشهير من قائمة مشروبات بار "إي تي سي جراند شولا"، الذي يُباع بسعر 6,000 روبية.

وفي تصريحات له، أكد "أمار أهري"، مالك مجموعة "أهري" ومؤسس "تانسين"، أن "جوهرة تانسين" هو الكوكتيل الأغلى في الهند، وهو مصمم لتغيير مشهد الكوكتيل في البلاد.

وأضاف: "يقدم هذا المشروب تجربة حسية ممتعة على ثلج شفاف مغطى بنكهة ذهبية، وقد تمت صناعته بتنسيق دقيق بين النكهات والملمس".

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