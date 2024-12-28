راكب يقدم الشاي على متن طائرة يثير ضجة على الإنترنت.. ماذا حدث؟

كتب – سيد متولي

قد يكون السفر بالطائرة تجربة رتيبة، بسبب القواعد واللوائح الصارمة، ويمكن أن تجعل القيود المفروضة على إحضار الطعام والمشروبات، إلى جانب الأسعار المرتفعة للمرطبات على متن الطائرة، الرحلة أقل متعة، ومع ذلك، شهدت رحلة طيران إنديجو الأخيرة تصرفا غير متوقع، عندما فاجأ أحد الركاب المسافرين الآخرين بتقديم الشاي على ارتفاع 36 ألف قدم.

ويظهر في الفيديو رجلان يتجولان في ممر طائرة تابعة لشركة إنديجو، ويقدمان الشاي في أكواب يمكن التخلص منها، وفي محاكاة لأسلوب الخدمة الشائع في القطارات الهندية، يظهر رجل وهو يسكب الشاي من زجاجة بينما يقدم الآخر الشاي لامرأة جالسة، بحسب ndtv.

وحصد الفيديو أكثر من 670 ألف مشاهدة حتى الآن، وغمر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي قسم التعليقات بمزيج من ردود الفعل، التي تراوحت بين الآراء الفكاهية والانتقادات اللاذعة للحادث.

وفي تعليق على الفيديو، كتب أحد المستخدمين: "ماذا حدث للقواعد.. قواعد حمل السوائل".

وعلق مستخدم آخر قائلاً: "أتساءل كيف تمكنوا من إدخال الشاي عبر الأمن؟ الأمن لا يسمح بإدخال 200 مل من الماء، هذا الرجل حصل على لتر واحد من الشاي!"

"إن عدد الأشخاص الذين أعربوا عن تعازيهم لهذا الفعل يثبت أن هناك أشخاصًا عاقلين في هذا البلد! يجب على الأشخاص مثل الأشخاص الموجودين في اللقطات المتوفرة أعلاه الامتناع عن ركوب الطائرة"، علق المستخدم الثالث.

وكتب المستخدم الرابع: "الهنود فقط هم من يستطيعون فعل هذا في أي مكان وفي أي وقت".

"لا يوجد خطأ في هذا! لقد حصلوا على شاي منزلي الصنع ويستمتعون به فقط"، علق المستخدم الخامس.

اقرأ أيضا:

علامة تظهر على الوسائد والملاءات في الصباح تشير إلى إصابتك بالسرطان

كنز في ثلاجتك.. نوع خضروات يحمي من أمراض القلب والسكر

خدوا بالكم من فلوسكم.. أزمات مالية وتحذيرات لـ 3 أبراج في 2025

17 صورة لا تنسى.. أغرب 6 محطات مترو أنفاق حول العالم

امرأة تزوجت 6 رجال وهربت بالنقود والمجوهرات.. لن تتوقع ما حدث لها