20 صورة لأغلى المراحيض في العالم- ثمنها لا يُصدق

20 صورة لأغرب الأماكن حول العالم- لن تصدق أنها حقيقية

20 صورة لأغرب أرقام قياسية بموسوعة جينيس في 2024.. مبنى على شكل دجاجة

أغرب مكان في العالم.. أهالي هذه البلدة تأكل شيئاً صادما وغير متوقع

كتبت- أسماء مرسي:

هناك مراحيض في العالم تباع بأسعار خيالية، وتعتبر تحف فنية أكثر منها أدوات صحية.

في هذا الصدد، إليكم أغلى أنواع المراحيض حول العالم، وفقا لما ورد في موقع "indianexpress".

مرحاض الفضاء

أغلى مرحاض في العالم لا تجده في قصر فخم أو فندق فاخر، بل تجده في محطة الفضاء الدولية، تم تصميمه خصيصا لرواد الفضاء، ويبلغ سعره حوالي 19 مليون دولار.

ويتميز هذا المرحاض بتقنيات متطورة تساعد على الحفاظ على نظافة البيئة داخل المحطة، وتوفير الراحة لرواد الفضاء في ظل ظروف انعدام الجاذبية.

مرحاض هانج فونج الذهبي

مرحاض هانج فونج الذهبي مصنوع بالكامل من الذهب، تكلفته تصل إلى 5 ملايين دولار، ما يجعله قطعة فنية أكثر من كونه مجرد مرحاض.

مرحاض حديقة مون ريفر للفنون

يقع هذا المرحاض الفريد في حديقة مون ريفر للفنون في شنجهاي، ويعتبر من عوامل الجذب السياحي الرئيسية في الحديقة.

تم تصميمه على شكل كهف، ويحيط به العديد من المنحوتات والتماثيل، تبلغ قيمته حوالي 750 ألف دولار.

عرش المرحاض الخشبي "داجوبيرت"

إذا كنت من محبي العصور الوسطى، فإن هذا المرحاض الخشبي المصنوع يدويا هو الخيار الأمثل لك، صمم على شكل عرش، وهو مرحاض خاص للحاكم الأخير لسلالة ميروفينيان في فرنسا، الملك داجوبرت.

يبلغ سعره 14,123 دولارا، وهو قطعة فنية فريدة من نوعها.

اقرأ أيضا:

علامة تظهر على الوسائد والملاءات في الصباح تشير إلى إصابتك بالسرطان

كنز في ثلاجتك.. نوع خضروات يحمي من أمراض القلب والسكر

خدوا بالكم من فلوسكم.. أزمات مالية وتحذيرات لـ 3 أبراج في 2025

17 صورة لا تنسى.. أغرب 6 محطات مترو أنفاق حول العالم

امرأة تزوجت 6 رجال وهربت بالنقود والمجوهرات.. لن تتوقع ما حدث لها