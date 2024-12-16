بلوجر تتعرض لموقف محرج أثناء تصوير فيديو- لن تتوقع ما حدث

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كتبت- أسماء مرسي:

تعرضت اليوتبوبر الأرجنتينية ميكايلا يبانيز لحادثة سرقة أثناء تصويرها مقطع فيديوعلى منصة "يوتيوب".

وقد وثقت كاميرا الهاتف لحظة الاعتداء، حيث ظهر لص على دراجة نارية وهو يحطم نافذة سيارتها ويسرق هاتفها المحمول أمام أعين ملايين المتابعين، حيث تتمتع بجمهور واسع يتجاوز 3 ملايين متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وفقا لموقع "haberler".

كانت "يبانيز" رفقة مدير أعمال بطل الملاكمة السابق سيرجيو مارتينيز، نيكو أكوستا، تتحدثان مع متابعيهما بشكل مباشر عندما وقع الحادث.

وقد أصيبت يبانيز وأكوستا بجروح طفيفة بسبب الزجاج المتطاير، إلا أن الصدمة النفسية التي خلفها الحادث كانت أكبر بكثير.

وانتشر مقطع الفيديو للحادثة بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الشابة البالغة من العمر 21 عاما عن شكرها لدعم متابعيها، مؤكدة أنها بخير رغم الصدمة التي عاشتها.

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