فاكهة سحريَّة تساعدك على نوم أسرع.. وَدّع الأرق

كتبت- أسماء العمدة:

يحتوي الموز على مادة الميلاتونين، وهي مادة كيميائية طبيعية في الجسم تساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، كما أنه غني بالمغنيسيوم، وهو معدن يساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر، ما يسهل عملية النوم.

لماذا يُعد الموز مفيدًا للنوم؟

الميلاتونين

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، إنّ الميلاتونين هو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. تناول الموز، خاصة قبل النوم، يمكن أن يساعد في زيادة مستويات الميلاتونين في الجسم، مما يُحسن جودة النوم.

المغنيسيوم

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية في تصريح لـ"مصراوي"، أنّ المغنيسيوم معدن أساسي للاسترخاء وتقليل التوتر، إذ يساعد على تهدئة العضلات والأعصاب، مما يسهل النوم.

البوتاسيوم

وأشار "القيعي" إلى أن الموز يحتوي على كمية جيدة من البوتاسيوم، الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، مما يساعد على نوم أكثر راحة.

السكر الطبيعي

وأكد أن الموز يحتوي أيضاً على سكر طبيعي (الفركتوز) يمنح طاقة بطيئة، ما يساعد على الشعور بالشبع والاسترخاء قبل النوم.

ونصح "القيعي" بتجنب الكافيين والنيكوتين والكحول قبل النوم بفترة كافية، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وإنشاء روتين مريح قبل النوم، مثل القراءة أو الاستحمام الدافئ.

واختتم بالإشارة إلى أنّ الموز قد يكون مفيداً للنوم، لكنه ليس حلاً سحريًا لمشاكل الأرق المزمنة، لذا يُفضل استشارة الطبيب إذا كانت هناك مشاكل مستمرة في النوم.

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