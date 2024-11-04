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وجبة غداء تحوّل موظف إلى مليونير بالصدفة.. لن تتوقع ما حدث

09:30 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

وجبة غداء تحوّل موظف إلى مليونير بالصدفة

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كتب – سيد متولي

عندما يدرك موظف عادي أنه نسي وجبة الغداء في طريقه إلى العمل، فهذا يعني في كثير من الأحيان العودة لمنزله، ما يتسبب في تأخير الوصول إلى المكتب.

ولكن بالنسبة لأحد الرجال، كانت مكالمة هاتفية بسيطة من زوجته بشأن الغداء المنسي سببا في إشعال شرارة سلسلة من الأحداث غير المتوقعة ــ من شأنها أن تجعله في نهاية المطاف مليونيرا، بحسب ndtv.

وبحسب مسؤولين في يانصيب ميسوري بالهند، تلقى لاعب يانصيب مكالمة هاتفية من زوجته عندما أدركت أنه نسي غداءه في المنزل، ولأنه لم يكن راغبا في العودة، قرر التوقف عند متجر بقالة ليرى ما إذا كان بوسعه العثور على شيء لتناول الغداء قبل أن يعود أدراجه.

ولم يحلم قط بأن هذا سيقوده إلى الجائزة الكبرى البالغة 3 ملايين دولار، في لعبة "مليونير باكس".

"أنا عادة لا ألعب بتذاكر بقيمة 30 دولارًا، ولكن نظرًا لأنني كنت أملك 60 دولارًا فزت بها في وقت سابق في بعض تذاكر Scratchers الأخرى، فكرت، 'لماذا لا؟'"، أوضح الفائز.

عند مسح التذكرة قبل مغادرة Schnucks، 3900 Vogel Road في أرنولد، لاحظ أن الشاشة تقول "الفائز باليانصيب".

"لقد فوجئت تمامًا! لم أكن أعتقد أنني فزت!". "ثم رأيت كل الأصفار!، اتصل على الفور بزوجته ليخبرها بالأمر، "أنا أحب المزاح، لقد استغرق الأمر بعض الوقت لإقناعها بأن تصدقني!".

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وجبة غداء موظف اصبح مليونير اليانصيب
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