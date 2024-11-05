كوب واحد من هذا المشروب يعزز صحة المخ وينشط الذاكرة.. احرص عليه

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع قدوم فصل الشتاء وظهور البرتقال في الأسواق، الذي يتميز بفوائد صحية عديدة لصحة الجسم، خاصةً الدماغ.

تعليقًا على ذلك، الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إنّ البرتقال يحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم والدماغ، إذ يعزز تناول كوب من عصير البرتقال المناعة ويقوي الذاكرة وينشطها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن البرتقال غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من الأمراض وتعمل كدرع للوقاية من الأمراض المزمنة.

وأكدت أن البرتقال يحتوي على فيتامين ج، الذي يُعد أساسياً للحفاظ على صحة المخ ويساعد في حماية الدماغ من ضعف الذاكرة.

وأشارت إلى أن هناك مجموعة أخرى من الفواكه، يمكن تناول عصائرها لتعزيز صحة الجسم والمخ، ومنها:

- عصير الشمندر.

- عصير الكيوي.

- عصير الطماطم.

- عصير الجزر.

عصير الفراولة.

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