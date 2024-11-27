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ماذا ينتظر مواليد برج الثور في 2025؟.. مفاجآت وكوارث

08:30 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

برج الثور

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كتبت- شيماء مرسي

كيف سيكون حظك في عام 2025؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك والأبراج؟ سؤال يبحث عنه الجميع.

وفي هذا التقرير نكشف لكم حظوظ مواليد برج الثور عاطفيا ومهنيا وصحيا خلال عام 2025.

توقعات الحياة العاطفية:

لدى بعض مواليد الثور فرصة للانتقال إلى منزل جديد وعودة علاقة عاطفية من الماضي، وفق ما كشفته خبيرة الأبراج رحاب منيعم خلال استضافتها ببرنامج "دردشة وقرمشة" وتقدمه الإعلامية شيرين أنور ويذاع عبر فضائية "النهار".

توقعات الحياة المهنية:

لدى مواليد برج الثور فرصة على التغيير ومراجعة خطتهم المهنية والتفكير في الأهداف المنسية ودعم العلاقات مع الآخرين والدخول في مغامرات محسوبة للتخلص من الروتين والملل، وفقا لما كشفته عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر قناتها الشخصية بموقع "يوتيوب".

توقعات الحياة الصحية:

يصاب البعض منهم بمشكلات في الحلق، لذا يجب على مواليد هذا البرج الحذر الشديد خلال عام 2025، وفق ما كشفته خبيرة الأبراج رحاب منيعم خلال استضافتها ببرنامج "دردشة وقرمشة" وتقدمه الإعلامية شيرين أنور ويذاع عبر فضائية "النهار".

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